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ДБР затримало ексспівробітника БЕБ Бордюгова при передачі 1,7 млн грн "відкату" керівництву "Київзеленбуду", - журналіст Плинський

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ДБР затримало ексспівробітника БЕБ Бордюгова при передачі 1,7 млн грн "відкату" керівництву "Київзеленбуду", - журналіст Плинський
Колишній співробітник Бюро економічної безпеки був посередником при передачі відкатів керівництву КП "Київзеленбуд" і затриманий ДБР.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив журналіст Євген Плинський, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними моїх джерел, учора ДБР реалізовувало операцію з КП "Київзеленбуд", викривши керівника цієї структури на систематичному зборі відкатів із підрядників на озелененні Києва. Так ось, у рамках відпрацювання цієї схеми, за попередніми даними, ДБР зафіксувало, що посередником, який носив гроші від бізнесу до "Київзеленбуду", був старший аналітик БЕБу Олексій Бордюгов До БЕБ він був оперативником у ДФС Києва", - написав Плинський.

За інформацією журналіста, в момент передачі Бордюговим кешу керівництву КП, у розмірі 1.7 млн грн.,їх затримало ДБР.

Пізніше в БЕБ повідомили, що затриманий ДБР співробітник БЕБ подав рапорт про звільнення з Бюро ще два тижні тому та на момент затримання вже не був співробітником Бюро.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • aleks kyb
    Він бу в цей час в декретній відпустці.
  • aleks kyb
    Завтра спіймають керівника ДБР при передачі откату в ОПі Ермаку.
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Какому соколу крылья подрезали,

    2017, Кандидата на посаду

    МІСЦЕ ПРАЦІ
    https://declarations.com.ua/region/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецька область , https://declarations.com.ua/office/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Маріупольська міська рада

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    начальник відділу запобігання та виявлення корупції управління з питань безпеки, протидії корупції та оборонно-мобілізаційної роботи
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