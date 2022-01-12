ДБР затримало ексспівробітника БЕБ Бордюгова при передачі 1,7 млн грн "відкату" керівництву "Київзеленбуду", - журналіст Плинський
Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив журналіст Євген Плинський, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними моїх джерел, учора ДБР реалізовувало операцію з КП "Київзеленбуд", викривши керівника цієї структури на систематичному зборі відкатів із підрядників на озелененні Києва. Так ось, у рамках відпрацювання цієї схеми, за попередніми даними, ДБР зафіксувало, що посередником, який носив гроші від бізнесу до "Київзеленбуду", був старший аналітик БЕБу Олексій Бордюгов До БЕБ він був оперативником у ДФС Києва", - написав Плинський.
За інформацією журналіста, в момент передачі Бордюговим кешу керівництву КП, у розмірі 1.7 млн грн.,їх затримало ДБР.
Пізніше в БЕБ повідомили, що затриманий ДБР співробітник БЕБ подав рапорт про звільнення з Бюро ще два тижні тому та на момент затримання вже не був співробітником Бюро.