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В "Борисполі" прикордонники виявили у громадянина РФ радіоактивний годинник. ФОТО

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У пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники виявили у громадянина РФ радіоактивний годинник.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

В Борисполі прикордонники виявили у громадянина РФ радіоактивний годинник 01

На ручну поклажу чоловіка, який прямував на рейс до Стамбула, спрацював стаціонарний комплекс "Янтар", за допомогою якого відстежуються наявність радіоактивних матеріалів та предметів.

В Борисполі прикордонники виявили у громадянина РФ радіоактивний годинник 02

Прикордонники провели додаткову перевірку громадянина Росії. Виявилося, що джерелом радіаційного фону є авіаційний годинник, який він прихопив із собою. Доза випромінювання предмету перевищувала допустиму норму у 100 разів.

Також дивіться: Громадянин Нігерії вплав намагався перетнути українсько-словацький кордон, - Держприкордонслужба. ФОТО

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Scorpman Y
    а нехило так у козломордых... кацап и не знал, держал на прикроватной тумбочке - для гарантии)
  • Виталий Зализняк
    Там флюросентный состав радиоактивный, даже на освещенном фото заметно свечение.
  • olele
    ...на ньому цифірь та стрілки світяться у темряві завдяки солям радію
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