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Росія повідомила НАТО про набір військових заходів у разі провалу переговорів, - МЗС РФ

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Росія повідомила НАТО про набір військових заходів у разі провалу переговорів, - МЗС РФ
Росія на переговорах з НАТО повідомила про набір військово-технічних заходів, які вона готова застосувати у разі провалу дипломатичного треку.

Про це заявив заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Росія означила: у нас є набір законних військово-технічних заходів, які ми вживатимемо, якщо ми відчуватимемо реальні загрози безпеці. А ми вже відчуваємо - якщо нашу територію розглядають як об'єкт для націлювання ударних засобів, звичайно, погодитися (на це) не можемо", - сказав Грушко.

"Будемо вживати всіх необхідних заходів, щоб погрози парирувати військовими засобами, якщо не вийде політичними", - додав російський чиновник.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • olele
  • Випадково Зазирнув c2250368
    Чим більше собака сциться,тим голосніше він гавкає.
  • olele
    "расія - ето вообщє лішняя страна"

    У двох світових війнах ХХ ст. Україна була поміж двома імперськими силами, які воювали за Євразію: германським світом та російським світом. Війна за Євразію - або стримування експансії Євразії - була ключовою геополітичною темою ХХ ст.

    І германський, і російський світ першої половини ХХ ст. мріяли про континентальні імперії, які би могли протистояти морським імперіям Європи та Атлантики. Обидва світи, зрештою, здійснили найбільші злочини в Європі ХХ ст. Один із них, російський, мріє повернутися.

    Але трагедія Росії полягає в тому, що світ змінився. І ключове протистояння ХХІ ст. - не за Євразію, а за Тихий океан. І не між германським світом та російським, а між Америкою та Китаєм.

    РФ відчуває, що є зайвою в цьому новому світі. Вона звикла перетворювати інші країни на плацдарми воєн, і їй страшно відчувати, що вона сама може бути "плацдармом". Необов'язково гарячої війни - але точно війни цінностей. Війна між Америкою та Китаєм буде йти в головах і в технологіях. Це буде війна між свободою і порядком, індивідуалізмом і новим колективізмом.

    РФ боїться цього світу, тому так хоче повернутися в свої "золоті часи". Її золоті часи - це Ялта. Коли вона перетворила пів Європи на свій "пояс безпеки". Але Ялта - це Сталін. І щоб відновити Ялту, треба воскресити Сталіна. Не як культ ютюб-блогерів, а реального Сталіна. З чистками, ГУЛАГами, розстрілами, Голодоморами, бідністю, відсутністю приватної власності, колгоспами і т.д. Цікаво, чи росіяни справді готові до цього.

    Не знаю, що буде у 2022. Але те, що "геть від Москви" є як ніколи актуальним гаслом - має ставати очевидним для кожного українця - https://gazeta.ua/blog/56383/klyuchove-protistoyannya-hhi-stolittya-jde-mizh-amerikoyu-i-kitayem-rosiya-boyitsya
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