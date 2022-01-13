США готуються до можливих дій у відповідь збоку Росії після введення санкцій, – CNN

За інформацією CNN, в адміністрації Байдена протягом останніх кількох тижнів аналізували вплив різних варіантів санкцій не лише на Росію, а й на економіку Європи та США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Як зазначається, представники адміністрації президента Джо Байдена заявили, що США та їхні союзники дійшли висновку, що, хоча жорсткі економічні санкції проти Росії, ймовірно, матимуть глобальні економічні наслідки, але з будь-яким побічним ефектом можна впоратися.

"Європейська фінансова система та її економіка загалом перебувають у набагато кращому стані, ніж у 2014 році, особливо у банківському секторі", – сказав один із чиновників.

США також усвідомлюють ризик того, що президент РФ Володимир Путін спробує помститися, перетворивши на зброю експорт газу до Європи, яка значною мірою залежить від постачання енергоресурсів із Росії. Один з чиновників сказав CNN, що якщо Путін піде цим шляхом, то це зміцнить рішучість Європи шукати джерела поставок в інших місцях.

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"Ми добре обізнані про потенційний вплив скорочення постачання енергоресурсів з Росії як на європейський ринок, так і в глобальному масштабі", – сказав чиновник, додавши, що для цього сценарію розробляються варіанти дій.

Джерела, знайомі із ситуацією, повідомили CNN, що варіанти включають перехід на інше паливо, а також збільшення імпорту зрідженого природного газу з країн-виробників, таких як Норвегія, Нідерланди, Катар та ОАЕ.

Джерела повідомляють, що європейська влада також аналізує, який буфер забезпечать їхні сховища на випадок, якщо Росія припинить експорт. Вони наголосили, що економіка Росії також дуже залежить від доходів від експорту газу.

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