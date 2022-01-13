Журналіст Дроздов про цензуру на "4 каналі": Нам звеліли забути прізвище Єрмака

Остап Дроздов після звільнення з "4 каналу", власником якого став "слуга народу" Олексій Ковальов, розказав про цензуру.

Про те, яких змін новий власник зажадав від журналістів, Дроздов розповів у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, новий власник підписав із колективом Меморандум про невтручання в редакційну політику, але "протримався" він один день.

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"Можу по пунктах озвучити ті параметри, які виставляються і на які я в житті не пішов би:

Забути про термін велике крадівництво (ніякої аналітики про корупційну складову не може бути). Забути про збагачення владної еліти. Забути прізвище Єрмак. Зеленський – всенародний лідер, тому критика або невинно-нейтральна, або ніяка. Вагнерівці, офшорний скандал, Коломойський, антимонопольний комітет, конституційний суд – цих тем не існує. Категоричне табу на колишніх слуг, які відкололися від зе-команди. Обов’язкова присутність спікерів Слуг Народу в кожній груповій програмі. Для російської мови – сприяння і лояльність. Віднині патріотична риторика – це услишать Донбас (дослівно). Заборонено утверджувати українську національну пам'ять, говорити про деколонізацію, декомунізацію, дерусифікацію та інші гуманітарні цінності, тому що вони рассаєдіняют. Позиція щодо Росії: Путін ворог, але рускій народ – братній. Систематичне мочилово політичних опонентів (у першу чергу П’ятий і Ахметов). Стосовно ОПЗЖ – хай будуть. Усі тезові меседжі узгоджувати з куратором. Розворот риторики здійснювати плавно й нерізко, аби не було явно помітно (про це подбають "праффесіонали")", - написав Дроздов.

Він додав, що радий би був побачити на "4 каналі" розслідування про завищення цін на "Великому будівництві", справу Антона Полякова або зйомки з квадракоптера маєтків Кирила Тимошенка та Олега Татарова.

Нагадаємо, 28 грудня стало відомо, що "слуга народу" Ковальов став новим власником "4 каналу". Він твердить, що ОП не причетний до угоди. Купівлю телеканалу він оформив як подарунок від батьків, аргументувавши це тим, що він "сам юрист, тому вирішив зробити так".