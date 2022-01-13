Путін навряд наважиться на широкомасштабне вторгнення в Україну, – експосол США Гербст

Президент Росії Володимир Путін намагається залякати Захід, Україну і Європейський Союз, щоб вони пішли на поступки.

Про це Директор Центру Євразії Атлантичної Ради, Посол США в Україні в 2003-2006 роках Джон Гербст заявив під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", повідомляє Цензор.НЕТ.

"З переговорів в Женеві виглядає так, що це не відбувається. Я так розумію, що і сьогоднішні переговори в Брюсселі вже також завершилися, і таких ознак ми також не бачимо, щоб ми здавали позиції", - сказав він.

"Тепер Путін має зробити свої розрахунки, чи зробити широку агресію проти України, чи готовий він піти на ці наслідки, чи ні. Треба пам’ятати, що вся агресія на сьогоднішній день була спрямована на такі легкі цілі. І зараз, якщо він це зробить більш широким, то реакція буде набагато потужніша, ніж вона була до цього", - наголосив Джон Гербст.

Читайте: США готуються до можливих дії у відповідь збоку Росії після введення санкцій, – CNN

Він висловив думку, що якщо Путін і наважиться на збройне протистояння, то це буде обмежена військова операція.

"Але якщо Путін, скажімо, розпочне напад на Зміїний острів і таке інше, він розуміє, що будуть дуже серйозні санкції проти Росії. І значне посилення позицій НАТО у Східній Європі. Це такий ефективний трьохвимірний спосіб реагування на дії Росії", - сказав Гербст.

Він зазначив, що команда Президента США Джозефа Байдена дуже серйозно підходить до економічних санкцій.

Також читайте: Росія повідомила НАТО про набір військових заходів у разі провалу переговорів, - МЗС РФ

"І я вважаю, що вони чудово спрацювали в цьому. Вони змобілізували і ЄС для того, щоби такі санкції запровадити", - резюмував Джон Гербст.