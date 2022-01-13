Український воїн зазнав бойового травмування на Донбасі. За добу війська РФ тричі відкривали вогонь, застосовуючи заборонені 120-мм міномети, - штаб ООС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресцентру ОС у фейсбуці.
У бік Причепилівки противник двічі відкривав вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Новозванівки окупанти обстрілювати позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм.
"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - повідомили у штабі.
Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 13 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у пресцентрі ООС.