Танки, "Гради", "Рапіри" і міномети: спецмісія ОБСЄ виявила десятки одиниць техніки військ РФ на Донбасі

Спостерігачі спецмісії ОБСЄ виявили на Донбасі десятки одиниць військової техніки, серед якої танки, "Гради", міномети, гаубиці та гармати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ від 12 січня.

Так, місія зафіксувала 3 реактивні системи залпового вогню, розміщені в порушення ліній відведення на полігоні біля н. п. Мирне (непідконтрольний уряду, 28 км на південний захід від Луганська).

Також, за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання озброєння спостерігачі зафіксували 67 танків, 20 гаубиць, 6 протитанкових гармат та 3 міномети на двох полігонах біля непідконтрольних уряду Круглика та Мирного Луганської області.

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