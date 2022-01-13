Новини

Танки, "Гради", "Рапіри" і міномети: спецмісія ОБСЄ виявила десятки одиниць техніки військ РФ на Донбасі

4 68212
Танки, "Гради", "Рапіри" і міномети: спецмісія ОБСЄ виявила десятки одиниць техніки військ РФ на Донбасі
Спостерігачі спецмісії ОБСЄ виявили на Донбасі десятки одиниць військової техніки, серед якої танки, "Гради", міномети, гаубиці та гармати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ від 12 січня.

Так, місія зафіксувала 3 реактивні системи залпового вогню, розміщені в порушення ліній відведення на полігоні біля н. п. Мирне (непідконтрольний уряду, 28 км на південний захід від Луганська).

Також, за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання озброєння спостерігачі зафіксували 67 танків, 20 гаубиць, 6 протитанкових гармат та 3 міномети на двох полігонах біля непідконтрольних уряду Круглика та Мирного Луганської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Донбасі глушили безпілотники ОБСЄ під час 16 польотів, - звіт спецмісії

Танки, Гради, Рапіри і міномети: спецмісія ОБСЄ виявила десятки одиниць техніки військ РФ на Донбасі 01

Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Вони ж не загрожують "правильному пацану"Зепандопало відпочивати в Буковелях і в Індії, Оманах... Вони, якщо стрільнуть, то по чужих синах, братах, батьках, "правильні пацани" туди їздять тільки для селфі і то на велику відстань. Чи хтось назве хоч одну особину із "кварталу", яка воювала?
  • Святослава Ліпіна
  • cens
    Какие там богатые, на оружие, шахты!
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини