У світі встановлено новий рекорд: за добу COVID-19 виявили у понад 3,1 млн осіб. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 13 січня у світі зареєстрували 3 199 579 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 8 392 особи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 317 627 277 випадків інфікування, з них 3 199 579 за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 531 118 осіб, з них 8 392 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 262,8 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Франція.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 43-тю позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 26-ту, за летальними випадками за добу Україна - 9-та у світі та 7-ма в Європі.