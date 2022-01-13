У світі встановлено новий рекорд: за добу COVID-19 виявили у понад 3,1 млн осіб. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 13 січня у світі зареєстрували 3 199 579 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 8 392 особи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 317 627 277 випадків інфікування, з них 3 199 579 за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 531 118 осіб, з них 8 392 за минулу добу.







Побороли хворобу та вилікувалися 262,8 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертність від COVID-19 в Україні 256,6 на 100 тис. населення, найвища на Буковині - 338. Летальність - 2,6%, найвища на Кіровоградщині - 4,7%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Франція.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 43-тю позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 26-ту, за летальними випадками за добу Україна - 9-та у світі та 7-ма в Європі.