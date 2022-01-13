"Оздоровчий внесок": у Канаді запровадять податок для невакцинованих

У канадській провінції Квебек незабаром буде запроваджений новий податок для осіб, які відмовляються робити щеплення від COVID-19, не маючи до нього медичних протипоказань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час пресконференції заявив прем’єр-міністр Квебеку Франсуа Леґо.

"Вакцина - ключова для боротьби з вірусом. Саме тому ми маємо намір запровадити оздоровчий внесок для дорослих, які відмовляються вакцинуватися не через медичні причини", - сказав Леґо.

За його словами, цей "оздоровчий внесок" виплачуватимуть люди, які протягом наступних кількох тижнів не зроблять першого щеплення від COVID-19.

Прем’єр-міністр не уточнив, коли саме буде запроваджене нове мито, чи яку суму воно становитиме. На його переконання, цей внесок повинен бути більшим за 100 доларів і дійсно спонукати людей зробити щеплення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медики, комунальники та місцеві урядовці мають щепитися від COVID-19 до 31 січня, інакше - будуть відсторонені від роботи, - МОЗ

"Ці люди справляють високе навантаження на нашу систему охорони здоров’я. Вважаю справедливим, що більшість населення хоче, аби за це були наслідки", - зазначив Леґо.

Зауважимо, що наразі близько 10% жителів Квебека досі не зробили жодного COVID-щеплення. При цьому половина всіх лікарняних ліжок, відведених для хворих на COVID-19, займають саме не вакциновані квебекці.