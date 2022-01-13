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"Оздоровчий внесок": у Канаді запровадять податок для невакцинованих

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"Оздоровчий внесок": у Канаді запровадять податок для невакцинованих
У канадській провінції Квебек незабаром буде запроваджений новий податок для осіб, які відмовляються робити щеплення від COVID-19, не маючи до нього медичних протипоказань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час пресконференції заявив прем’єр-міністр Квебеку Франсуа Леґо.

"Вакцина - ключова для боротьби з вірусом. Саме тому ми маємо намір запровадити оздоровчий внесок для дорослих, які відмовляються вакцинуватися не через медичні причини", - сказав Леґо.

За його словами, цей "оздоровчий внесок" виплачуватимуть люди, які протягом наступних кількох тижнів не зроблять першого щеплення від COVID-19.

Прем’єр-міністр не уточнив, коли саме буде запроваджене нове мито, чи яку суму воно становитиме. На його переконання, цей внесок повинен бути більшим за 100 доларів і дійсно спонукати людей зробити щеплення.

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"Ці люди справляють високе навантаження на нашу систему охорони здоров’я. Вважаю справедливим, що більшість населення хоче, аби за це були наслідки", - зазначив Леґо.

Зауважимо, що наразі близько 10% жителів Квебека досі не зробили жодного COVID-щеплення. При цьому половина всіх лікарняних ліжок, відведених для хворих на COVID-19, займають саме не вакциновані квебекці.

Топ коментарі

  • Ybaldy
    Тогда на тех кто вакцинировался но всё равно попал в больницу надо ввести двойной податок. Бо, пля, на них уже потратились и наварились, а они имеют наглость всё равно болеть.)
  • Apa6ecka
    Принял решение не делать вакцину и попутно подвергать из-за этого окружающих большим риском заражения -плати, чтобы было чем лечить.
    Вы или тупы,или манипулируете.Вакцинированые тоже являются разносчиками вируса,болеют и даже умирают.Это уже давно не секрет.Невакцинированые так же платят налоги,и имеют право на медицину.
  • Nick Carpenter 61166870
    Цікаво чути такі заяви від канадійця, чиновника з країни, де торжествує рівноправ'я. А якщо антивакцинаиор - представник ЛГБТ-спільноти чи темношкірий активіст BLM? Ризикнете напоротись на звинувачення в гомофобії ? Расизмі?
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