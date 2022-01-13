Відсьогодні аеропорт Алмати відновлює роботу

Міжнародний аеропорт Алмати розпочне роботу в четвер, 13 січня.

Про це повідомив Комітет цивільної авіації Казахстану, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Від 13 січня 2022 року Міжнародний аеропорт Алмати відновить роботу. За попередньою інформацією керівництва аеропорту, здійснюватимуться внутрішні та міжнародні рейси з 8.00 до 21.00 години згідно з часом розкладу польотів авіакомпанії", - йдеться у повідомленні комітету.

Згодом Комітет цивільної авіації Казахстану повідомив, що перший міжнародний авіарейс прибув до аеропорту Алмати після поновлення його роботи.

Згідно з повідомленням, після поновлення роботи в аеропорт Алмати прибув перший міжнародний рейс з Анталії авіакомпанії Air Astana.

У четвер в/з аеропорту планується виконання міжнародних рейсів авіакомпаніями Air Astana (за маршрутом Коломбо – Алмати) та Asiana Airlines (Алмати – Сеул).

На четвер з 8:00 до 21:00 заплановано виконання 8 рейсів з Нур-Султана в Алмати і назад.

Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

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У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

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У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.

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Аеропорт Алмати - найбільший у Казахстані, збудований у 1935 році. Акціонерами аеропорту є турецька TAV Airports (85%) та фонд Kazakhstan Infrastructure Fund (15%).