У ВООЗ заявили, що коронавірус перебуває "на шляху до того, щоб стати ендемічним"

У ВООЗ заявили, що коронавірус може поступово перетворитися на ендемічну інфекцію. Тобто ту, що характерна для певної місцевості.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила голова технічної групи ВООЗ Марія Ван Керкхове під час брифінгу.

"Цей вірус перебуває на шляху до того, щоб стати ендемічним. Це безперечно", - заявила вона.

За словами експерта, наразі пандемія коронавірусу "в самому розпалі".

"Зростає рівень захворюваності, а разом із ним і навантаження на системи охорони здоров'я країн. Але ми ще не дійшли до цієї стадії", - зазначила ван Керкхове.

Вона наголосила, що вірус часто мутує, тому передбачати розвиток пандемії складно. Зокрема, й через те, що різні країни борються з пандемією по-різному.

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"Тут немає такої передбачуваності, як із грипом та іншими типовими сезонними інфекціями. Можливо, ми прийдемо до цього, але поки що не прийшли", - резюмувала ван Керкхове.

Нагадаємо, у грудні минулого року глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейєсус припустив, що 2022 рік може стати роком кінця пандемії коронавірусу.

Про те, що коронавірус, ймовірно, стане ендемічним, експерт організації Девід Хейман говорив ще в грудні 2020 року.