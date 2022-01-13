Росію турбує, що Україна дедалі ближче підходить до Заходу та поглиблює стосунки з НАТО та ЄС, - Вершбоу

Росія навмисно загострює ситуацію навколо України, щоб грати на страхах Заходу перед війною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник Генерального секретаря НАТО у 2012-2016 роках Александр Вершбоу під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму.

"Росія поспішає через те, що вони знають, що їхня політика щодо України зазнала поразки, і вони переживають, що Україна дедалі ближче підходить до Заходу, вона поглиблює свої стосунки з НАТО, з Євросоюзом", - зазначив він.

"Йдеться навіть про потенційне членство в майбутньому. І це, звичайно, їх примушує фабрикувати кризи, їх винаходити, їх спричиняти. Тому що певним чином вони втрачають основу для підкорення України", - додав Вершбоу.

За його словами, росіяни вимагають зупинити розширення НАТО нібито через те, що у них є проблеми з безпекою.

"Історія показує, що це не так. І, звичайно, це одна з причин, чому вони поспішають", - сказав ексзаступник Генерального секретаря НАТО.

"Крім того, вони хочуть скористатися страхом, боязню Заходу перед війною. Вони таким чином постійно загострюють цю ситуацію, цю риторику щодо війни, щоби заважати НАТО ухвалювати зважені рішення", - підсумував Вершбоу.

Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

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