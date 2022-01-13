Країни Балтії просять НАТО збільшити військову присутність на своїй території, - прем'єр Естонії Каллас

Латвія, Литва та Естонія звернулися до НАТО з проханням збільшити військову присутність для стримування Росії.

Про це в інтерв'ю Reuters повідомила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ.

"Звичайно, ми обговорюємо з нашими союзниками питання про збільшення їхньої присутності тут, щоб діяти як стримуючий фактор… Якщо ви подивитеся на карту, то країни Балтії – це півострів НАТО, і тому у нас є свої турботи", - сказала Каллас.

Агентство із посиланням на словами дипломата НАТО на умовах анонімності зазначає, що питання про додаткові розгортання в країнах Балтії можуть обговорити міністри оборони країн Альянсу на зустрічі у середині лютого.

Підрозділи НАТО були розгорнуті в Литві, Латвії, Естонії та Польщі після того, як Росія окупувала український Крим у 2014 році. Кожен з них налічує 1000 військовослужбовців.

Каллас зазначила, що можливе збільшення існуючих підрозділів. За її словами, Захід може вести конструктивні переговори з Москвою, але також повинен дати зрозуміти Кремлю, що якщо він загострить ситуацію в Україні, то заплатить високу ціну.

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"Я думаю, що ми не повинні потрапляти в пастку, обговорюючи те, що може зробити Захід, тому що Захід не зробив нічого поганого. Захід не створив військових груп для нападу на Росію", - сказала Каллас.