Наступні кроки після зустрічі НАТО-Росія матимуть критичне значення для безпеки в Європі, - глава МЗС Британії Трасс

Подальші кроки після переговорів у рамках засідання Ради НАТО-Росія матимуть ключове значення для миру і безпеки в Європі.

Про це заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, коментуючи результати засідання Ради НАТО-Росія, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За її словами, Британія та союзники дали зрозуміти Росії, що нарощування військової присутності на кордоні України та в окупованому Криму є неприйнятним.

Трасс наголосила, що її країна засуджує агресію і дестабілізаційну діяльність Росії.

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"Подальше військове вторгнення в Україну було б серйозною стратегічною помилкою та завдало б економіці Росії тяжких збитків, включно зі скоординованими санкціями. Затяжний конфлікт призведе до втрати життів і нашкодить громадам з обох сторін. Це реальність збройного конфлікту, як ми бачили раніше", - сказала глава британського МЗС.

Трасс зазначила, що Росія порушує зобов’язання своїми нещодавніми діями на кордонах України та в тимчасово окупованому Криму. Вона нагадала, що Велика Британія та союзники солідарні в підтримці суверенітету та територіальної цілісності України і протистоять загрозливій поведінці Кремля.

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"Наступні кроки матимуть критичне значення для миру та безпеки в Європі. Єдиний шлях уперед – деескалація з боку Росії та її участь у змістовних дискусіях", – підсумувала очільниця МЗС Британії.