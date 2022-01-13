Розпочалося виведення військ ОДКБ із Казахстану

Заходи щодо організованого виведення контингенту Організації Договору про колективну безпеку розпочалися в Казахстані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє державний телеканал "Хабар 24".

Вранці 13 січня у Військовому інституті Сухопутних військ Алмати пройшов мітинг, присвячений проводам "миротворців".

"За короткий проміжок часу завдання миротворчої операції, поставлені перед Міжнародним континентом миротворчих сил, були виконані. Керівництвом Республіки Казахстан прийнято рішення про виведення миротворчого контингенту і відхід його в пункти дислокації", - оголосили на заході перед хвилиною мовчання в пам'ять про загиблих під час протестів.

Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомляв, що процес виведення військ триватиме до 10 днів.

Генеральний секретар ОДКБ Станіслав Зась в інтерв'ю телеканалу повідомив, що зараз сили ОДКБ розгорнуті тільки у двох містах – Алмати і Нур-Султані. За його словами, війська будуть виведені до 23 січня.

"Главами держав поставлено завдання завершити ці заходи протягом 10 днів - до 23 числа. Це реальні терміни. Це дозволить нам без поспіху вивести війська", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили ОДКБ перекинули у Казахстан понад 70 літаків, - Міноборони РФ

Зась також зазначив, що 12 січня "миротворці" розпочали заходи щодо передачі об'єктів, які перебували під охороною миротворців, місцевим силовикам.

Для того, щоб вивезти понад 2 тисячі військових з Росії, Білорусі, Вірменії, Киргизстану і Таджикистану, задіють більш як 100 літаків. Вони залишать країну через аеропорт Алмати.

Масовий акції протесту, спровоковані зростанням цін на скраплений газ, почалися в Казахстані 2 січня. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін.

Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, зняв з посади голови Ради безпеки свого попередника Нурсултана Назарбаєва і пообіцяв задовольнити частину вимог активістів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОДКБ заявляє, що "миротворці" готові залишити Казахстан

Також Токаєв оголосив, що буде діяти жорстко, і запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні. У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого він оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги "у наведенні порядку" в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан розгорнули колективні "миротворчі" сили ОДКБ в кількості 2030 осіб і 250 одиниць техніки.

7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на поразку без попередження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Боррель про виведення сил ОДКБ із Казахстану: Коли приходять росіяни, їм потім складно піти

10 січня в Казахстані був оголошений загальнонаціональний траур за загиблими під час протестів. Точна кількість загиблих невідома.

Від початку акцій було затримано майже 8 тисяч людей.