"Якщо ви вважаєте, що Зеленський сказав, і всі вишикувалися в ряд - це не так", - Данілов

Президент Володимир Зеленський як голова РНБО не може використовувати реєстр олігархів як політичний інструмент.

Про це в інтерв'ю "УП" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Це неможливо, тому що є 22 члени Ради національної безпеки і оборони і кожен зі своєю думкою, кожен зі своїм життєвим досвідом. Якщо ви вважаєте, що Володимир Олександрович сказав, і всі вишикувалися в ряд – це не так", - сказав він.

За словами секретаря РНБО, кожен має право сказати свою думку.

"Володимир Олександрович головний, це так, адже він підписує укази. Але дискусія на РНБО триває, це колегіальний орган", - додав Данілов.

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