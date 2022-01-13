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"Якщо ви вважаєте, що Зеленський сказав, і всі вишикувалися в ряд - це не так", - Данілов

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"Якщо ви вважаєте, що Зеленський сказав, і всі вишикувалися в ряд - це не так", - Данілов
Президент Володимир Зеленський як голова РНБО не може використовувати реєстр олігархів як політичний інструмент.

Про це в інтерв'ю "УП" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Це неможливо, тому що є 22 члени Ради національної безпеки і оборони і кожен зі своєю думкою, кожен зі своїм життєвим досвідом. Якщо ви вважаєте, що Володимир Олександрович сказав, і всі вишикувалися в ряд – це не так", - сказав він.

За словами секретаря РНБО, кожен має право сказати свою думку. 

"Володимир Олександрович головний, це так, адже він підписує укази. Але дискусія на РНБО триває, це колегіальний орган", - додав Данілов.

Також читайте: План Путіна щодо України доволі простий - він хоче знищити нас як державу і реконструювати радянську імперію, - Данілов

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Чайка Київ


    1. Забути про термін велике крадівництво (ніякої аналітики про корупційну складову не може бути).
    2. Забути про збагачення владної еліти.
    3. Забути прізвище Єрмак.
    4. Зеленський - всенародний лідер, тому критика або невинно-нейтральна, або ніяка.
    5. Вагнерівці, офшорний скандал, Коломойський, антимонопольний комітет, конституційний суд - цих тем не існує.
    6. Категоричне табу на колишніх слуг, які відкололися від зе-команди.
    7. Обов'язкова присутність спікерів Слуг Народу в кожній груповій програмі.
    8. Для російської мови - сприяння і лояльність.
    9. Віднині патріотична риторика - це услишать Донбас (дослівно).
    10. Заборонено утверджувати українську національну пам'ять, говорити про деколонізацію, декомунізацію, дерусифікацію та інші гуманітарні цінності, тому що вони рассаєдіняют.
    11. Позиція щодо Росії: Путін ворог, але рускій народ - братній.
    12. Систематичне мочилово політичних опонентів (у першу чергу П'ятий і Ахметов). Стосовно ОПЗЖ - хай будуть.
    13. Усі тезові меседжі узгоджувати з куратором.
    14. Розворот риторики здійснювати плавно й нерізко, аби не було явно помітно (про це подбають "праффесіонали")", - написав Дроздов.
    Джерело:
  • Прощай немытая раССея
    Я так понимаю, что начались темники по отмыванию светлого образа преЗЕдента, так как авторитаризм начинает лезть со всех щелей...
  • Герхард
    Ага.

    То ж розказав би, як РНБО вводило персональні санкції навіть не переглянувши списки.

    Прийшли, одностайно як в КПСС проголосували за списки, що принесли з ОПЗЄ, а потім виявилося, що списки не відповідають дійсності.
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