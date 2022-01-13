Росія не взяла на себе зобов'язань щодо деескалації на кордоні з Україною, - представниця США на перемовинах Шерман

Росія не взяла на себе зобов'язань щодо деескалації на українському кордоні після двох раундів дипломатичних переговорів, що відбулися цього тижня.

Про це заявила в середу заступниця держсекретаря США Венді Шерман, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

США визнали, що досі не зрозуміло, чи має Москва намір використовувати переговори як привід, аби заявити, що дипломатія не спрацювала.

Шерман сказала журналістам, що зустріч у форматі Ради Росія – НАТО в середу закінчилася "тверезим закликом союзників з НАТО до Росії" відповісти на можливості, які пропонує міжнародна спільнота для деескалації ситуації на кордоні з Україною, і обрати шлях дипломатії.

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За її словами, США та їхні західні союзники поки що не знають, яку мету переслідує президент Росії Володимир Путін.

У своїх заявах російські офіційні особи припустили, що Москва може вдатися до воєнних дій, якщо політичні зусилля не увінчаються успіхом. Це попередження пролунало через день після того, як військові РФ провели навчання з бойовою стрільбою біля кордону.

"Коли сьогодні вранці повідомляють про навчання з бойовою стрільбою, то що це? - сказала Шерман, - Ідеться про вторгнення? Ідеться про залякування? Це спроба підривної діяльності? Я не знаю. Але це не сприяє досягненню дипломатичних рішень".

"Жодних зобов'язань щодо деескалації (з боку РФ, - ред.) не було й немає, - зазначила вона й додала: - Не було й заяви, що цього не буде".

Шерман припустила, що росіяни самі не знають, як збираються діяти після дипломатичних переговорів зі США та НАТО.

Вона сказала, що, на її думку, Путін розмістив війська на кордоні України, аби "тиснути на Європу та США, чинити тиск на євроатлантичні амбіції, щоб... залякати, примусити і сказати: "У мене є палички-виручалочки, які я можу внести в цю дискусію".

Засідання Ради Росія-НАТО, що відбулося в середу, було другим із трьох запланованих на цей тиждень. Делегація США на чолі з Шерман зустрілася з росіянами в понеділок у Женеві, а ОБСЄ проведе засідання з РФ у четвер у Відні.