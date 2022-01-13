Держкомтелерадіо заборонив ввезення трьох дитячих книг, які містять російську пропаганду

Держкомтелерадіо не дав дозвіл українському імпортеру на ввезення з території Росії для розповсюдження в Україні ще трьох дитячих книг, у яких виявлена пропаганда держави-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держкомтелерадіо.

"Дитячі книжки російського видавництва "Издательский дом "Проф-Пресс" "Стихи про машины малышам", "Транспорт", "Тесты для малышей (2–3 года)" розраховані на найменших читачів. Відповідно мають велику кількість ілюстрацій, у яких використовується символіка держави-агресора, її силових і військових структур, символіка комуністичного режиму", - йдеться в повідомленні.

За словами експертів, ці книжки - яскравий приклад російської пропаганди, яка ставить за мету мілітаризацію свідомості дітей, виховання імперського мислення, лояльного і навіть схвального ставлення до воєн і конфліктів, які розв’язує Росія проти інших країн світу.

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