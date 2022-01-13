ЄС має намір взяти участь у перемовинах з РФ. Які б не були розбіжності, ми повинні говорити, - Боррель

Росія намагається розколоти Захід та домовитися в українському питанні зі США та НАТО в обхід Євросоюзу.

Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель в інтерв'ю газеті Ouest-France, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Але у мене є впевненість, що Сполучені Штати не гратимуть у цю гру. Американський держсекретар Ентоні Блінкен мені дуже ясно сказав, що нічого не обговорюватиметься або погоджуватиметься без участі європейців. Якщо будуть переговори, ми візьмемо в них участь", - заявив голова дипломатії ЄС.

За його словами, Росія хоче відновити ту архітектуру європейської безпеки, яка була після Гельсінських угод 1975 року.

"Але світ уже не той, що був у радянську еру. Москва ставить попередні умови. Неприйнятно, коли вам заявляють: "От мої умови, і якщо ви не згодні, у нас є солдати на українському кордоні...", - упевнений Боррель.

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При цьому він сказав: "Які б не були наші розбіжності, ми повинні говорити. За це дипломатам платять зарплату!"