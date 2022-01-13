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Не потрібно пов'язувати "Північний потік - 2" з агресією РФ проти України, - глава Міноборони ФРН Ламбрехт

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Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт закликає не змішувати "Північний потік - 2" із конфліктом між Україною та РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу RBB, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не повинні втягувати (Північний потік-2. - Ред.) у цей конфлікт", - сказав він.

"Ми повинні вирішити цей конфлікт, і ми повинні вирішити його в переговорах – це можливість, яка у нас є на даний момент, і ми повинні використовувати її, а не прив’язуватись до проєктів, які не мають відношення до цього конфлікту", - додала Ламбрехт.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Олександр Полесов
    Немцам вообще рот бы не открывать, проститутки продажные
  • Виктор Ли a3db1a1b
    Відмінність у тому що той потік будувався для того щоб можна було напасти на Україну не порушуючи угод з Європою,а німціпродажні тварини які допомогли ***** з пп-2 та ще й блокують постачання зброї з НАТО.
  • Чайка Київ
    Навіть використання української мови не приховають ваші мокшанські роги.
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