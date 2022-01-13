Росія спричинила газову кризу в Європі, - директор Міжнародного енергетичного агентства Біроль

Виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль звинуватив Росію в енергетичній кризі, яка завдає збитків економіці Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Росія може збільшити поставки газу щонайменше на третину від нинішнього рівня, але вона тримає спотові продажі обмеженими, незважаючи на високі ціни", - заявив Біроль у коментарі журналістам.

За його словами, це еквівалентно 3 мільярдам кубометрів на місяць, або новій партії скрапленого газу, що прибуває щодня.

Європа бореться з енергетичною кризою, яка призвела до того, що ціни на газ та електроенергію побили кілька рекордів за останні місяці. Запаси газу на континенті нині найнижчі за більш ніж десятиліття, а два найхолодніших місяці року тільки почалися, пише видання.

"Через поведінку Росії на європейському газовому ринку існує сильна напруженість… Поточний дефіцит у сховищах в Європейському Союзі значною мірою пов’язаний з "Газпромом", - сказав Біроль.

За даними МЕА, поставки російського газу до Європи скоротилися на 25% у четвертому кварталі 2021 року у порівнянні з минулим роком і знизилися на 22% у порівнянні з допандемічним рівнем.

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Москва обмежує поставки газу на континент, тоді як інші постачальники, такі як Норвегія, Алжир та Азербайджан, нарощують їх, сказав Біроль.