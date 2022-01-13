Шостий пакет санкцій ЄС проти режиму Лукашенка можуть запровадити вже на початку весни, - Йозвяк
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Європейський Союз працює над шостим пакетом санкції проти режиму в Білорусі.
Про це в Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.
"Робота над шостим пакетом санкцій ЄС щодо Білорусі все ще триває серед робочих груп. Санкції може бути затвреджено і введено в дію на початку весни", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше посли ЄС затвердили п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка.