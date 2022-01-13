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Шостий пакет санкцій ЄС проти режиму Лукашенка можуть запровадити вже на початку весни, - Йозвяк

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Шостий пакет санкцій ЄС проти режиму Лукашенка можуть запровадити вже на початку весни, - Йозвяк
Європейський Союз працює над шостим пакетом санкції проти режиму в Білорусі.

Про це в Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Робота над шостим пакетом санкцій ЄС щодо Білорусі все ще триває серед робочих груп. Санкції може бути затвреджено і введено в дію на початку весни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше посли ЄС затвердили п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Aleksiey Ykropovich
    Вони якісь "садисти" .... шостий пакет санкцій.... а неможна щоб зразу з першого чи хочаб третього спрацювало... навіщо розтягувати?
  • Cozzzac
    А який пакет санкцій для Білорусі готує Україна? (це питання українця)
  • Aculov Grigoriy
    Психологія злодюги-чекіста доволі проста. Як у будь-якого гопника. Зробив очі квадратні, "мАргало видавлю". Злякались - піде далі. Почув у відповідь не вибачення, а нахабне "пАрєжу твою мать" - дає задній хід. Йти ва-банк ...йлу? Це вже буде коштувати для нього набагато більше. Тому дії НАТО та ЄС повинні бути простими: зброя для України (оборонна) і діалог з країнами-сусідками рФ про вступ у НАТО та посилення присутності спільних військ на їх територіях. Тобто, НАТО - до кордонів рФ. І чим ближче ( Нарва - Печори ), тим краще. Тримати у напрузі Шайгу, як ...йло тримає світ, це єдиний правильний шлях .... втихомирити звіра.
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