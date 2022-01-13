СБУ проводить досудове розслідування за фактом роботи у Криму заводу компанії UBC Group і постачання обладнання в ОРДЛО. ДОКУМЕНТ

Служба безпеки України здійснює досудове розслідування щодо інформації про те, що завод з виробництва холодильного обладнання компанії UBC Group продовжує працювати в Криму та постачає продукцію зокрема на окуповані РФ території.

Про це СБУ повідомила у відповіді на звернення Цензор.НЕТ.

"За результатами розгляду повідомляємо, слідчими СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, у якому, у тому числі досліджуються обставини, викладені у Вашому листі", - йдеться у відповіді СБУ від 12 січня.

У запиті видання ішлося про звернення до СБУ народного депутат Ахтема Чийгоза, в якому він порушив вже оприлюднену раніше у ЗМІ інформацію щодо Красноперекопського заводу холодильного обладнання.

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Нагадаємо, у грудні депутат Ахтем Чийгоз звернувся до СБУ щодо роботи Красноперекопського заводу холодильного обладнання, де українська фірма UBC group досі випускає продукцію та експортує її на окуповані території Донецької і Луганської областей та країни ЄС, а покупцями є всесвітньовідомі компанії: AblnBev, Heineken, SABMiller, Carlsberg, Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, Efes, Unilever.

Для того, щоб обійти санкції Євросоюзу проти російських окупантів, "українські" ділки робили фіктивні документи про те, що товар виготовлений буцімто у Бєлгородській області.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Переклеювання етикеток, "сліпота" і контрабанда: Як міжнародні компанії обходять "кримські санкції".