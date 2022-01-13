Лікарні почали вести облік призначення антибіотиків, - МОЗ
Про це повідомяє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Зазначається, що це дасть змогу побачити, скільки антибіотиків (і яких саме) призначають лікарі пацієнтам в стаціонарних відділеннях, і оцінити виправданість таких призначень, забезпечити контроль за внутрішньолікарняними інфекціями та зменшити термін перебування пацієнтів на стаціонарному лікуванні.
Також з квітня 2022 року запланований старт відпуску та виписування електронних рецептів на зареєстровані в Україні антибактеріальні (протимікробні) лікарські засоби.
В МОЗ пояснили, що неправильне і надлишкове вживання протимікробних препаратів (зокрема антибіотиків) призводить до розвитку широкої резистентності – механізму, що знижує їхню ефективність. Бактерії стають стійкими до деяких ліків, і це поступово ускладнює або унеможливлює протидію інфекціям.