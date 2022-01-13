Кличко - CNN: Путін прагне відбудувати Радянську імперію, а ми бачимо своє майбутнє у демократичній Європі

Україна обрала демократичне європейське майбутнє і тому Росія нарощує агресію.

Про це лідер "УДАРу", мер столиці Віталій Кличко заявив в інтерв’ю американському телеканалу "CNN", передає Цензор.НЕТ.

"У 2014 році Україна обрала європейський шлях розвитку. Росія і Путін не задоволені цим рішенням, бо його ідея – відбудувати Радянську імперію. Ми не хочемо повернення у Радянський союз. Ми бачимо своє майбутнє як демократична європейська країна. Це причина того, що відбувається", - заявив Кличко.

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Він наголосив на тому, що українці, зокрема столична влада, готуються до всіх сценаріїв розвитку подій

"Ми стурбовані військовими силами на кордоні України. Ми не знаємо, чи Росія готується до вторгнення у нашу країну, чи це просто "гра м’язами" з боку РФ. Звісно, ми не знаємо планів, але готуємося до будь-якого сценарію", - пояснив лідер "УДАРу" глядачам зі США.

Напередодні Кличко заявив, що світ має пам’ятати, що безпека України – це гарантія його безпеки.