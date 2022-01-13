Інкубаційний період для "Омікрону" становить 3 доби, а ризик повторного зараження - 13%, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я поінформувало про про особливості нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Як інформує Цензор.НЕТ, попередні результати наукових досліджені МОЗ опублікувало в Telegram.

Новий штам має менший інкубаційний період. У середньому він становить 3 доби.

Також відбувається зсув захворюваності на штам "Омікрон" у більш молоду вікову групу. Якщо середній вік осіб, хворих на штам "Дельта", був 38,3 роки, то на "Омікрон" – 30,8 роки.

Зокрема збільшується і ризик повторного зараження – реінфекції. У випадку із "Дельтою" він становив близько 2,5%, для "Омікрону" – у понад 5 разів вище, 13%.

Також "Омікрон" у 2,9 раза більш інфекційний, ніж "Дельта".

"Наразі немає інформації для оцінки будь-якої зміни тяжкості інфекції, яку спричиняє "Омікрон". Попередні дані свідчать, що нових незвичних симптомів у хворих на вказаний штам не спостерігається", - йдеться в повідомленні.

Водночас ризик надходження у відділення екстреної допомоги чи госпіталізації для "Омікрону" є вполовину меншим, ніж для "Дельти". Лише в 0,6% хворих на "Омікрон" були госпіталізовані, порівняно з 1,6% хворих на інші штами коронавірусної хвороби.

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