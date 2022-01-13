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Сполуки конопель запобігають зараженню COVID-19, - лабораторне дослідження

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Сполуки конопель запобігають зараженню COVID-19, - лабораторне дослідження
Сполуки конопель не дозволяють коронавірусу SARS-CoV-2 проникати в здорові клітини людини.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Journal of Nature Products, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Дослідники з Університету штату Орегон заявили, що дві сполуки, які зазвичай зустрічаються в коноплях –каннабігеролова кислота (CBGA,) і каннабідіолінова кислота (CBDA) – мають потенціал для боротьби з коронавірусом.

Дослідники протестували дію сполук на Альфа та Бета варіантах коронавірусу в лабораторії.

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Дослідження не включало введення харчових добавок людям або порівняння рівня інфікування у тих, хто вживає сполуки, з тими, хто цього не робить.

Сполуки конопель зв’язувалися з шипоподібними білками вірусу SARS-CoV-2 і блокували можливість патогену заражати людей.

"Ці сполуки можна приймати перорально і вони мають довгу історію безпечного застосування для людей. Вони мають потенціал для запобігання та лікування інфекції SARS-CoV-2", – сказав Річард ван Брімен, дослідник з Глобального інноваційного центру коноплі штату Орегон.

Коноплі є джерелом клітковини, продуктів харчування та кормів для тварин, а їхні екстракти зазвичай додають у косметику, лосьйони для тіла, харчові добавки та продукти харчування.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Solomon c5c4359c
    Конопля вообще не наркотик, у меня дед курил "Антиастматические" сигареты, в составе в том числе и с коноплёй, в аптеке продавались. И внезапно: караул, наркота!
  • Василь Довганенко 7230397a
    Істина :завжди є простий вихід із складної ситуації. І Зє це давно знає, затягнувся і..вже росте мільярд дінозаврів.
  • MausMike
    Наркотик, але легкий, легший за нікотин.
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