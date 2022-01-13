"Якщо ризики будуть реалізовані, то інфляція вдарить по всьому населенню", - радник президента Устенко

Якщо в Україні будуть реалізовані ризики серйозної інфляції, це вдарить по всьому населенню.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

"Якщо ризики будуть реалізовані, то інфляція вдарить по всьому населенню, але найбільший удар від інфляції відчують ті, хто має мінімальні доходи, в тому числі отримує соціальну допомогу і мінімальні заробітні плати", - повідомив він.

Разом з тим Устенко зазначив, що зараз влада розглядає різні варіанти підтримки населення в разі швидкого зростання цін на споживчі товари, проте жоден з них не стосується того досвіду, який використовувався за часів Радянського Союзу, адже тоді головною проблемою був дефіцит товарів, а зараз – тільки можливе різке зростання цін на них.

"Можливий варіант підтримки населення через пряме субсидування, як це зараз відбувається з комунальними послугами. Можливо, як допомога через канал системи "Дія". Можливо, через існуючу в США аналогічну систему "food stamps". Її неправильно трактують просто як "картки". Тому що це - не картки. Це даються кошти найбільш вразливим верствам населення, які можуть бути витрачені на придбання харчів. Зараз це все предмет обговорення", - пояснив він.

При цьому Устенко підкреслив, що будь-яка країна, з точки зору економічної політики, живе в межах бюджетних обмежень. Для того, щоб ефективно використовувати кошти платників податків треба концентрувати допомогу на тій групі населення, яка відноситься до найбільш вразливої.

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Нагадаємо, 12 січня 2022 року Кабінет Міністрів ввів щоденний моніторинг цін для 30 продовольчих і непродовольчих товарів, в тому числі й на цибулю ріпчасту, буряк, моркву, картоплю, капусту білокачанну.

Також 12 січня 2022 року Кабінет Міністрів України ввів державне регулювання цін на ряд продуктів.

Крім того, 11 січня 2022 року з'явилася інформація про те, що в офісі президента обговорюють можливість введення в Україні талонів на харчування.

Талони на харчі отримають громадяни з низьким доходом. Передбачається, що картки будуть існувати не тільки в паперовому вигляді, а й в електронному - в додатку "Дія".

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Що можна буде купити на продуктові картки:

Продуктові картки діятимуть не на всі продукти, а тільки на "соціально значущі". До такого переліку належать:

гречка;

цукор;

макарони;

пшеничне борошно;

молоко пастеризоване 2,5%;

пшеничний батон;

хліб житньо-пшеничний;

курячі яйця;

м'ясо птиці;

вода мінеральна негазована;

масло вершкове 75,3%;

олія соняшникова.

Хто отримає талони на їжу:

Талони будуть призначатися для малозабезпечених верств населення. За різними підрахунками, на цей момент від 20% до 50% населення України потребують допомоги.

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Комунальну субсидію в Україні отримують 2,5 мільйона домогосподарств. Тому можна очікувати, що і продуктові картки отримають мільйони українців.

У скільки введення продуктових талонів обійдеться Україні:

За оцінками експертів, введення продуктових талонів обійдеться 50 млрд гривень. Експерти припускають, що інші соціальні програми можливо доведеться урізати. Також є побоювання, що ініціатива найсильніше вдарить по працездатному населенню, яке є основним платником податків.