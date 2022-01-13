На сайті президента зареєстровано петицію про нагородження офіцерів, які готували спецоперацію щодо затримання "вагнерівців"

На офіційному сайті Офісу Президента в розділі "Петиції" зареєстровано петицію до глави держави "Про нагородження державними нагородами офіцерів, причетних до спецоперації з підготовки затримання злочинців з ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.

Ініціатором петиції є Гліб Бабіч, який зареєстрував її 19 листопада минулого року. Наразі цю петицію підтримали трохи більше 11 тисяч осіб. Нагадаємо, для того, щоб президент її розглянув, необхідно 25 тисяч голосів.

"Підготовка спецоперації із затримання російських терористів із так званої ПВК "Вагнер" стала результатом блискучої роботи українських спецслужб, які довели вміння працювати на рівні найдосвідченіших розвідок світу. Високий професіоналізм українських офіцерів - яскравий приклад відданного служіння Батьківщині, приклад, який надихає наших воїнів, які щодня захищають Україну від російських окупантів. Також, це величезний внесок в загальну справу перемоги над агрессором, і збільшеня аворитету держави на міжнародної арені", - йдеться в тексті петиції.

"Ми, більш ніж 1000 учасників російсько-української війни, об'єднані в ГО "Республіка. Брати по Зброї" пишаємося професійним подвигом наших побратимів. Ми закликаємо президента України нагородити всіх причетних до планування і підготовки спецоперації, яка мала привести до затримання злочинців, які вбивали наших воїнів і мирних громадян на Донбасі у складі російсько-окупаційних військ - найвищими державними нагородами, зокрема, колишнього голову ГУР МОУ Василя Бурбу та першого заступника голови СБУ Руслана Баранецького. Героїзм справжніх захисників України має бути гідно відзначений державою!", - йдеться далі.

Підписати петицію можна за посиланням.

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Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

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Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.