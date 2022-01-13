Стартувало засідання Ради ОБСЄ, на якому обговорять запропоновані Росією "гарантії безпеки"
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У Відні розпочалося засідання Постійної ради ОБСЄ. Як очікується, на ньому російська сторона виступить зі своїми пропозиціями щодо так званих "гарантій безпеки".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Засідання розпочалося із виступу міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау, який представив пріоритети ОБСЄ під час свого головування в організації в 2022 році.
Зазначимо, на сьогоднішньому засіданні повинні розглянути російські пропозиції щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це буде останній з трьох раундів переговорів, до цього були зустрічі з США в Женеві і НАТО в Брюсселі.