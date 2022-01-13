Помічницю президента Марію Левченко прийняли на держслужбу через 2,5 роки з початку роботи та доступу до секретної інформації. ДОКУМЕНТ

Особисту помічницю президента України Марію Левченко, дружину колишнього заступника міністра МВС Гогілашвілі прийняли до штату співробітників Офісу Президента 21 грудня 2021 року.

Про це пише Слідство.Інфо, передає Цензор.НЕТ.

"Багаторічну особисту помічницю президента Володимира Зеленського Марію Левченко офіційно працевлаштували в Офісі Президента України після журналістського розслідування. До цього вона кілька років була помічницею президента, перебувала в його кабінеті, але офіційно працювала і отримувала зарплатню лише в ТОВ "Квартал-95". Згідно з офіційною відповіддю Офісу Президента України на запит видання, Марію Левченко працевлаштували 21 грудня 2021 року. Це сталося через пʼять днів після виходу розслідування "Дружочки президента", у якому фігурують Марія Левченко, її чоловік — ексзаступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі та керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов", - заначає видання.

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Марію Левченко призначили на посаду заступниці керівника Кабінету президента України – керівниці Служби забезпечення заходів президента України. Водночас, в Офісі Президента не змогли повідомити деталі про зарплатню Марії Левченко і переадресували це питання до Державного управління справами.

"Як журналісти раніше повідомляли у розслідуванні, Марія Левченко пересувається у супроводі охорони та на спецавтомобілях Служби безпеки України з номерами прикриття. Також журналісти з'ясували, що керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов проживає у приватному будинку під Києвом разом із помічницею президента Марією Левченко та її чоловіком, ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, який ймовірно є громадянином Росії. Сам будинок належить родині бізнесменів Стрелковських, які ймовірно причетні до діяльності конвертаційних центрів, є фігурантами численних кримінальних проваджень про податкові схеми та є громадянами Російської Федерації. Такі зв’язки можуть становити загрозу для національної безпеки України", - додає видання.





