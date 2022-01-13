Помічницю президента Марію Левченко прийняли на держслужбу через 2,5 роки з початку роботи та доступу до секретної інформації. ДОКУМЕНТ
Про це пише Слідство.Інфо, передає Цензор.НЕТ.
"Багаторічну особисту помічницю президента Володимира Зеленського Марію Левченко офіційно працевлаштували в Офісі Президента України після журналістського розслідування. До цього вона кілька років була помічницею президента, перебувала в його кабінеті, але офіційно працювала і отримувала зарплатню лише в ТОВ "Квартал-95". Згідно з офіційною відповіддю Офісу Президента України на запит видання, Марію Левченко працевлаштували 21 грудня 2021 року. Це сталося через пʼять днів після виходу розслідування "Дружочки президента", у якому фігурують Марія Левченко, її чоловік — ексзаступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі та керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов", - заначає видання.
Марію Левченко призначили на посаду заступниці керівника Кабінету президента України – керівниці Служби забезпечення заходів президента України. Водночас, в Офісі Президента не змогли повідомити деталі про зарплатню Марії Левченко і переадресували це питання до Державного управління справами.
"Як журналісти раніше повідомляли у розслідуванні, Марія Левченко пересувається у супроводі охорони та на спецавтомобілях Служби безпеки України з номерами прикриття. Також журналісти з'ясували, що керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов проживає у приватному будинку під Києвом разом із помічницею президента Марією Левченко та її чоловіком, ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, який ймовірно є громадянином Росії. Сам будинок належить родині бізнесменів Стрелковських, які ймовірно причетні до діяльності конвертаційних центрів, є фігурантами численних кримінальних проваджень про податкові схеми та є громадянами Російської Федерації. Такі зв’язки можуть становити загрозу для національної безпеки України", - додає видання.