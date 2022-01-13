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У Кремлі порівняли можливі санкції США проти Путіна із розривом відносин

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У Кремлі порівняли можливі санкції США проти Путіна із розривом відносин
Введення санкцій проти президента Росії Володимира Путіна стало б надмірним заходом, який можна порівняти з розривом відносин.

Такий коментар дав представник Кремля Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Прессекретар президента РФ зазначив, що в такому разі Росія робитиме те, що найкраще відповідає інтересам держави. 

"Введення санкцій проти глави держави чи проти глави Росії ― це надмірний захід, який можна порівняти з розривом відносин. Що готова робити Росія? Росія завжди готова і завжди робитиме те, що найкраще відповідає інтересам нашої країни", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, раніше у конгресі США представили законопроект про нові санкції проти РФ. Також вони пропонують запровадити санкції щодо банківського сектору Росії та газопроводу "Північний потік-2".

Водночас демократи розглядають запровадження санкцій проти президента Росії Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, глави МЗС Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу, начальника Генерального штабу Збройних Сил Валерія Герасимова, а також командувачів різних видів збройних сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі вторгнення РФ в Україну США запровадять санкції проти Путіна, - The Washington Post

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Когда украинские депутаты введут визы со страной агрессором ?
  • Fjall_Raven
    превентивная ассиметричная мера - самостоятельно разорвать ***** на половые тряпки. нет ***** - нет и санкций против него.
  • Ziu Zou
    Абідно балалаєчнікам, що вони ніяких санкцій не здатні ввести у відповідь. От така "сверхдержава"
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