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В разі повномасштабного вторгнення РФ Україні не вистачить наявних ПТРК, - військовий експерт Карбер

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В разі повномасштабного вторгнення РФ Україні не вистачить наявних ПТРК, - військовий експерт Карбер
У разі повномасштабної війни з РФ Україні потрібно буде мати у своєму активі значно більше протитанкових керованих ракет - як вітчизняного виробництва, так і американських Javelin.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив американський військовий експерт у галузі оборони та нацбезпеки доктор Філіпп Карбер.

За його словами, тієї кількості пускових установок та ракет Javelin, що наразі мають ЗСУ, буде достатньо лише для стримування нинішньої лінії бойових дій.

"Для прикриття фронту у шість разів більшого, Україні знадобиться страшенно більше протитанкових керованих ракет, ніж у них є зараз або ж ми поставили", - зазначив експерт.

Водночас Картер додав, що американські ПТРК мають стати ефективною зброєю проти російської агресії.

"Зрозуміло, що свідчення того, що РФ встановила імпровізовані укриття для своїх танкових башт демонструє, що Javelin має як тактичний, так і стримуючий вплив, непропорційний невеликій кількості поставлених озброєнь", - пояснив він.

Водночас американські експерти наголошують, що Україна має й власні потужні ПТРК, які можуть ефективно боротися з російською загрозою.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Ну да, скоро уже 3 года, как закупают шлак у криворожских меткомбинатов и метзаводов вместо ПТРК. Откуда им взяться если оборонный заказ эти уроды не просто провалили, а саботировали и похерили. От ПТРК в офшоры ни чего на Оман не перевести, как от шлака.
  • Дмитрий Ч
    https://defence-ua.com/news/golovnij_virobnik_novih_rls_v_ukrajini_nvk_iskra_prizupinjaje_svoju_robotu-5827.html Головний виробник нових РЛС в Україні НВК "Іскра" призупиняє свою роботу

    Причина - відмова Міністерства оборони України від усіх замовлень
  • игорь полковник
    Что вы такое пишите? Зоолог данилов ,пишет что Украина не готовится к войне с козлостаном! А вы все переживаете про какие то ракетные комплексы. Нелох на лыжах ,шобла на мальдивах.какие ракеты ?
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