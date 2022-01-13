Лікування у горійському госпіталі ще більше підірвало моє здоров'я, - Саакашвілі

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив у четвер під час процесу у Тбіліському міському суді, що під час перебування у військовому шпиталі в Горі не отримав необхідного лікування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Іванішвілі (мільярдер Бідзіна Іванішвілі, колишній прем'єр-міністр Грузії. - Ред.) прийняв рішення вбити мене, тому що лікування, яке я отримав у горійському госпіталі, ще більше підірвало моє здоров'я. На жаль, у Грузії неможливо отримати повноцінного лікування", - сказав Саакашвілі.

Він повідомив, що декілька провідних світових медиків хочуть прибути до Грузії для його огляду, але їх не пускає чинна влада.

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