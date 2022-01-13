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Лікування у горійському госпіталі ще більше підірвало моє здоров'я, - Саакашвілі

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Лікування у горійському госпіталі ще більше підірвало моє здоров'я, - Саакашвілі
Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив у четвер під час процесу у Тбіліському міському суді, що під час перебування у військовому шпиталі в Горі не отримав необхідного лікування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Іванішвілі (мільярдер Бідзіна Іванішвілі, колишній прем'єр-міністр Грузії. - Ред.) прийняв рішення вбити мене, тому що лікування, яке я отримав у горійському госпіталі, ще більше підірвало моє здоров'я. На жаль, у Грузії неможливо отримати повноцінного лікування", - сказав Саакашвілі.

Він повідомив, що декілька провідних світових медиків хочуть прибути до Грузії для його огляду, але їх не пускає чинна влада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мати Саакашвілі вимагає допустити до нього закордонних лікарів: погіршився стан здоров'я

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Так нахрена и вообще от чего ты лечился, урод моральный с пропеллером? От наркомании и ожирения?
  • Oljik
    Тому що лікували наслідки а не причини. Треба було призначити лікування у нарколога і психіатра.
  • Наталія Кучеровська
    это брехло еще кто-то серьезно воспринимает? как там с его обращением к ЕС по поводу санкций против Грузии? кто-то как-то отреагировал, хоть формально?
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