Найкращою драмою на Будапештському кінофестивалі стала українська "Магда"
Про це повідомляється на сторінці Ganza Film у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Це історична драма про німкеню Магду Хоманн, яка закохалась в українського солдата за часів Першої світової війни і приїхала з ним в Україну.
В основі стрічки - повість українця Сергія Сай-Боднара та німця Петера Хоманна "Любов і муки Магди Хоманн", сюжетна лінія якої розгортається паралельно в декількох періодах і охоплює століття європейської історії. На прикладі долі німецької дівчини Магди Хоманн, яка через кохання зазнала горя, поневірянь і опинилася у таборах ГУЛАГу, показано, як світові війни ламають людські життя.
У головних ролях знялися Дар’я Творонович, Роман Покровський, Юрій Висоцький, Олег Москаленко.
Фільм, створений кінокомпаніями Master Production та Ganza Film, раніше здобув премії за кращу режисерську і операторську роботу на Київському міжнародному фестивалі "Кінолітопис", виборював головний приз індійського кінофестивалю Golden Eagle Film Festival.