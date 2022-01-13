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Загроза реальна. Війська РФ "постійно практикують форму атаки з моря", - віцеадмірал ВМС Тарасов

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Загроза реальна. Війська РФ "постійно практикують форму атаки з моря", - віцеадмірал ВМС Тарасов
Якщо Росія почне вторгнення в Україну з моря, Військово-морські сили дадуть відсіч будь-якій спробі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це британському телеканалу Sky News заявив заступник командувача ВМС віцеадмірал Андрій Тарасов.

"Хочете миру – готуйтеся до війни. З 2014 року ми зосередилися на відновленні морської піхоти та берегової артилерії. Сили, які у нас є на узбережжі, здатні відбити будь-який десант супротивника", – сказав Тарасов.

Віцеадмірал заявив, що російські війська "постійно практикують форму атаки з моря", зокрема в окупованому Криму.

"Рівень їхньої підготовки досить високий, і вони постійно практикують подібні дії на полігонах, у тому числі в Криму. Загроза реальна", – заявив Тарасов.

Заступник голови ВМС звинуватив російський флот і берегову охорону у все більш ворожій поведінці в Азовському морі: Росія постійно блокує українське судноплавство під виглядом військових навчань.

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Нагадаємо, 18 липня 2020 року США схвалили продаж Україні до 16 бойових патрульних катерів Mark VI та супутнього обладнання на загальну суму $600 млн.

6 січня 2021 року Міноборони США замовило для України патрульні катери Mark VI – будівництво першої партії кораблів планувалося завершити до грудня 2022 року. 8 листопада два катери Island прибули до Одеси.

У 2022 році в Україну розпочнеться відправка американських патрульних катерів Mark VI, заявила посол України в США Маркарова.

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Топ коментарі

  • Oljik
    Пам"ятаєте Нептуни, які проштовхував Пастор? Так їх розкатали по асфальту, як і ШВЛи, кисень та іншу фігню. Ще й заробили на цьому.
  • VOLVO XC 70
    борьба с десантами с моря начинается с определения зоны пригодных для десантирвоания подхода судов десанта к морю класс и типа глубина до береговой линии и так далее легкость или сложность для захвата территорий личным составом техникой.. потом эти районы высадки прорабатываются в нескольких направлениях... на море делаются минные поля на мелководье ботонные препятствия судам десанта на море обыкновенные ежи колючка и путанка проволока минные заграждения на пляжах прибрежной зоне на склонах подъема военной техники также ставятся ДОТЫ ДЗОТЫ окопы..блиндажы УЖЕ А НЕ ПОТОМ..и пристреливается артиллерией точки и дальность и угол атаки отражения десанта... ставятся заранее дымовухи отсуствие видимости по прямой для десантя и корабле это успех 50%.. далее второй эшелон полосы препятствий бетонные блоки минные поля ДОТЫ ДЗОТЫ окопы блиндажи огневые точки ежи...

    воздушные десантирвоание нужны поля ровные и равноу даленные от линий ЛЭП явных перепадов горизонтально вертикального характера местности отсутствие оврагов горок холмов..такие места-- также заранее изучаются на предмет устанвки ШИЛОК станковых пулеметов РПГ и прочей легкой артиллерии основой удар бить десант в воздухе технику платформы и живую силу.. на земле минные поля колючку ежи колья обычные колья из деревьев палок мины ловушки чтобы поле для высадки было адом... и дымовая завеса.. огнеметы... десант в первые 5-15 минут это слабое звено в десантировании.. нанести удар в этот момент и считай десатная операция захлебнулась не начавшись.... поддержка с воздуха практически равна нулю при близком контакте огонь на меня можно и своих и так и будет положить быстрее используя ракетно бомбовое и пушечно крупнокалиберное оружие поддержки с воздуха... высадка десанта на город это явное самоубийство в годы войны была одна попытка и все закончилось крахом 80% состава погибло при десантировании так как ветер решил по своему подуть в ненужном для десанта направлении и скорости... элементарное быстрое задымление места посадки десанта есть успех и срыв десанта на 50%...как морского так и с воздуха...
  • игорь полковник
    Ты это кому написал? Зедебилам? Так зоолог тебе ответил.Украина не готовиться к войне с козлостаном.
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