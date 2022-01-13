Загроза реальна. Війська РФ "постійно практикують форму атаки з моря", - віцеадмірал ВМС Тарасов
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це британському телеканалу Sky News заявив заступник командувача ВМС віцеадмірал Андрій Тарасов.
"Хочете миру – готуйтеся до війни. З 2014 року ми зосередилися на відновленні морської піхоти та берегової артилерії. Сили, які у нас є на узбережжі, здатні відбити будь-який десант супротивника", – сказав Тарасов.
Віцеадмірал заявив, що російські війська "постійно практикують форму атаки з моря", зокрема в окупованому Криму.
"Рівень їхньої підготовки досить високий, і вони постійно практикують подібні дії на полігонах, у тому числі в Криму. Загроза реальна", – заявив Тарасов.
Заступник голови ВМС звинуватив російський флот і берегову охорону у все більш ворожій поведінці в Азовському морі: Росія постійно блокує українське судноплавство під виглядом військових навчань.
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