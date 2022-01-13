Кількість заяв про домашнє насильство у 2021 році збільшилась на 56%, - МВС

У 2021 році до поліції про домашнє насильство заявили на 56% більше громадян, ніж у 2020 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Заступниця голови МВС Катерина Павліченко зазначила, що складено на 10% більше адмінпротоколів, винесено на 19% більше термінових заборонних приписів стосовно кривдників, на 11% збільшилася кількість кривдників, які перебувають на обліку.

"Традиційно, аналізуючи статистику, спостерігаємо зростання кількості звернень громадян та посилення реагування поліції", - повідомила вона, додавши, що домашнє насильство в Україні перестають замовчувати.

"Такі цифри свідчать, що громадяни, незалежно від статі, віку, соціального статусу тощо, визнають домашнє насильство проблемою і не бояться заявити про неї", - підсумували в МВС.

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