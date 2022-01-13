12 осіб померло від отруєння сурогатним алкоголем у Росії

У Ханти-Мансійському автономному окрузі після вживання сурогатного алкоголю померло 12 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС, про це повідомляє регіональне управління Слідчого комітету.

Також зазначається, що у кримінальній справі про отруєння також заарештовано 12 осіб.

Наприкінці 2021 року кілька жителів селища Ун'юган Жовтневого району Югри купили в селищному магазині "неліцензійну спиртовмісну рідину, що становить небезпеку для життя та здоров'я споживачів", сказано у повідомленні відомства.

У результаті померли двоє чоловіків та жінка. Власника магазину, в якому продавався алкоголь, затримано.

Раніше аналогічний випадок стався у селищі Кондинське: там після вживання неліцензійного алкоголю померло шестеро чоловіків і дві жінки, ще один постраждалий пізніше помер у лікарні. Ще кілька людей перебувають у лікарнях у тяжкому стані.

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