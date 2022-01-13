Пєсков назвав умови для подальших переговорів із НАТО та США: "Не може бути процесу задля процесу"

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков за підсумками переговорів із США та НАТО заявив, що у Москви, Вашингтона та країн альянсу "зафіксовано розбіжності" з принципових питань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дождь".

"Переговори були ініційовані для того, щоб отримати конкретні відповіді на поставлені принципові запитання. З цих важливих питань зафіксовані розбіжності. Це погано, це можна тільки зарахувати в мінус двох раундів, що відбулися", - йдеться в повідомленні.

Пєсков сказав, що Кремль не має "дефіциту політичної волі" до продовження переговорів зі США, однак зазначив, що з принципових питань не може бути "процесу задля процесу".

"Має бути конкретний результат, конкретна відповідь", - додав прессекретар президента країни-агресора.

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