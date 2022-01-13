Новини

Пєсков назвав умови для подальших переговорів із НАТО та США: "Не може бути процесу задля процесу"

10 78240
Пєсков назвав умови для подальших переговорів із НАТО та США: "Не може бути процесу задля процесу"
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков за підсумками переговорів із США та НАТО заявив, що у Москви, Вашингтона та країн альянсу "зафіксовано розбіжності" з принципових питань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дождь".

"Переговори були ініційовані для того, щоб отримати конкретні відповіді на поставлені принципові запитання. З цих важливих питань зафіксовані розбіжності. Це погано, це можна тільки зарахувати в мінус двох раундів, що відбулися", - йдеться в повідомленні.

Пєсков сказав, що Кремль не має "дефіциту політичної волі" до продовження переговорів зі США, однак зазначив, що з принципових питань не може бути "процесу задля процесу".

"Має бути конкретний результат, конкретна відповідь", - додав прессекретар президента країни-агресора.

Читайте: Пєсков назвав невдалими перемовини РФ зі США та НАТО

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Mr Vice President
    Песков, когда там твоя дочь вернется из НАТОвской страны в россию жить?
  • Степан Перепилиця
    Пєсков нічого не вирішує, нічого тут цитувати блазня.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Бачте кацапи, не злякалися вас американці і європейці. Прийдеться ще тягнути під кордони України атомні бомби і підводні човни і головне не прикривати їх брезентом, щоб всі бачили, що ви нападете і кричати, що є наміри дійти до Бердіну. Може хоч німці злякаються. Ось ще трішечки і тільки за погрози отримаєте ті санкції, які підготовлені в разі нападу. А в разі нападу, вас зутріть з землі ті народи, яких ви за декілька століть дастали і наступить вічний мир.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини