Немає підстав знову збиратися, - заступник голови МЗС РФ Рябков про новий раунд перемовин щодо "гарантій безпеки"
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Підстав для нових зустрічей з США щодо "гарантій безпеки" поки немає. У РФ незадоволені результатами переговорів.
Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Без прояснення того, чи є хоча б якийсь ресурс, якийсь запас гнучкості з того боку з якихось серйозних сюжетів, підстав сідати в найближчі дні, знову збиратися і починати ці ж самі обговорення я не бачу", - сказав він.
Нагадаємо, раніше також прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що переговори Росії і США за результатами раундів у Женеві і Брюсселі були невдалими.
Вчора в Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у сторін розбіжності, які буде складно подолати.
А 10 січня в Женеві відбулися переговори США і Росія щодо "гарантій безпеки".