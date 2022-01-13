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Військові пропонують Путіну варіанти на випадок "погіршення ситуації з Україною", - заступник голови МЗС РФ Рябков

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Військові пропонують Путіну варіанти на випадок "погіршення ситуації з Україною", - заступник голови МЗС РФ Рябков
Російські військові пропонують президенту РФ Володимиру Путіну варіанти на випадок, якщо ситуація поряд з Україною погіршиться.

Про це повідомив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RTVI.

За його словами, питання з Україною насамперед слід вирішувати дипломатичним шляхом.

"Президенту військові фахівці, як це було офіційно сказано, постійно пропонують варіанти на випадок погіршення ситуації. Це тяжкий сюжет. У публічному просторі він не повинен жодним чином засвічуватися, тому що це саме по собі розгойдування ситуації. Потрібно дати шанс дипломатії", - наголосив Рябков.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Андрей Мудрый
    а главный и правильный вариант - пусть закончит как его кумир, Адик Гитлер!!! Мы будем аплодировать стоя!
  • Oljik
    Хотят лі руССкіє войньі?....Аж пищать!
  • Игорь Юрьевич 0f4c2b2c
    Ибучие ванючие срузькие орки! Вам уже давно пора навалять всем цивилизованным Миром! Вы ******* всех, ублюдки! По этому если вы сволочи полезете, сгорит ваш ********* к чертовой матери вместе с вами падалями
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