Військові пропонують Путіну варіанти на випадок "погіршення ситуації з Україною", - заступник голови МЗС РФ Рябков

Російські військові пропонують президенту РФ Володимиру Путіну варіанти на випадок, якщо ситуація поряд з Україною погіршиться.

Про це повідомив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RTVI.

За його словами, питання з Україною насамперед слід вирішувати дипломатичним шляхом.

"Президенту військові фахівці, як це було офіційно сказано, постійно пропонують варіанти на випадок погіршення ситуації. Це тяжкий сюжет. У публічному просторі він не повинен жодним чином засвічуватися, тому що це саме по собі розгойдування ситуації. Потрібно дати шанс дипломатії", - наголосив Рябков.

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