Спійманого на хабарі в Одесі чиновника екоінспекції розшукує "Інтерпол"

Злочинець отримав громадянство України і влаштувався на керівну посаду в екоінспекцію.

Затриманий в Одесі на отриманні хабара в 5 тисяч доларів в.о. начальника управління екологічної інспекції Південно-Західного округу Владлен Гривенко виявився злочинцем, якого розшукує "Інтерпол".

Як повідомляє "Думська" з посиланням на Держбюро розслідувань, Гривенко - громадянин Молдови.

За інформацією Держбюро, затриманий чиновник екоінспекції в Молдові ухилявся від сплати податків, здійснював хуліганські дії і застосовував насильство, за що йому "світить" до 8 років в'язниці.

"Щоб уникнути покарання, злочинець отримав громадянство України і влаштувався на керівну посаду в екоінспекцію", - йдеться в повідомленні "Думської".

ЗМІ нагадують, що раніше Гривенко займався так званим екотероризмом: він попався при отриманні хабара від власника АЗС в Миколаївській області. В іншому разі він погрожував виписати бізнесменові заборону на роботу заправки.

В Україні проти Гривенка відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 КК (одержання неправомірної вигоди службовою особою), йому загрожує до 10 років в'язниці. Наразі вимагач хабара перебуває під вартою.

Раніше експерти закликали запровадити в Україні відповідальність за екотероризм. За підрахунками фахівців, в нашій країні лише четверта частина екологічних організацій справжні, а всі інші відкрито займаються екотероризмом і вимаганням грошей від підприємств.