Рябков не виключає, що військова інфраструктура РФ з'явиться на Кубі та у Венесуелі у разі провалу перемовин щодо "гарантій безпеки"

Не виключено, що в разі провалу переговорів із Заходом щодо "гарантій безпеки" можуть бути вжиті такі заходи, як розміщення військової інфраструктури РФ на Кубі та у Венесуелі.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков в інтерв'ю телеканалу RTVi, відповідаючи на запитання про можливість такого розвитку подій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не хочу нічого ні підтверджувати, (...) ні виключати", - сказав він

За словами заступника міністра, "в американській стилістиці опціональність політики - зовнішньої, військової - це наріжний камінь (...) забезпечення потужного впливу цієї країни у світі".

"(Усе) залежить від дій американських колег. Президент Росії багаторазово висловлювався, зокрема, й на цю тему: які можуть бути заходи, наприклад, за лінією російського військово-морського флоту, якщо справа піде зовсім у напрямі провокування Росії та подальшого посилення військового натиску на нас", - зазначив Рябков.

За його словами, "ми не хочемо цього, дипломати мають домовитися".

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