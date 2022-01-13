У МЗС РФ заявили, що Київ шукає причину для відмови від Мінських угод

Заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що Київ насолоджується ілюзією реваншу, розраховуючи не виконувати Мінські угоди.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це він повідомив у ефірі RTVI.

За його словами, українська столиця лише шукає привід для відмови від виконання попередніх домовленостей.

"Тим більше в ситуації, коли ми маємо таких сусідів, як сьогоднішня Україна, яка насолоджується ілюзією реваншу, яка шукає привід для того, щоб остаточно відмовитися від виконання Мінського комплексу заходів, які спекулюють на нестримній, безоглядній підтримці західників", - уточнив Рябков.

Він попередив, що Москва не дозволить покласти на неї відповідальність за дії Києва.

Як зауважив Рябков, РФ застерігає Україну та Захід від планів воєнного вирішення ситуації на Донбасі.

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"Ми рішуче застерігаємо і Київ, і його західних партнерів від подібних задумів, якщо вони у когось формуються, тому що це просто шлях у нікуди", - наводить телеканал заява заступника голови МЗС РФ.

Раніше у Британії попередили РФ про нові санкції у разі "вторгнення" в Україну.