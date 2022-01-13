Російська фірма була ключовим джерелом товарів та технологій для ракетної програми КНДР. США запровадили відповідні санкції, - Блінкен

У США запровадили санкції проти восьми фігурантів, які пов'язані з постачанням ракет до Північної Кореї.

У списку – російська фірма "Парсек" та громадянин РФ Роман Алар, йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, опублікованій на сайті Держдепу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Держдепартамент США вніс до списку одну фізичну особу з КНДР, одну фізичну особу з Росії та одну російську організацію, які брали участь у діяльності або угодах, що суттєво сприяли поширенню ЗМЗ (зброї масового знищення) або засобів її доставлення до КНДР", – йдеться в повідомленні.

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Уточнюється, що з 2018 по 2021 рік північнокореєць О Ен Хо, який проживає в Росії, брав участь у закупівлях техніки для ракетної програми КНДР. У третіх країнах він купував арамідне волокно, труби з нержавіючої сталі, кевларову нитку, авіаційне масло, кульковальниці, фрезерні верстати від імені департаменту ракетної промисловості Північної Кореї.

За словами Блінкена, п'ять років Хо співпрацював із "Парсеком" та його директором з розвитку Аларом. Вони купували комплектовання для балістичних ракет. Росіянин передавав КНДР інструкції щодо створення сумішей твердого ракетного палива.

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Блінкен наголосив, що російська фірма була "ключовим джерелом товарів та технологій для ракетної програми КНДР".