Найпопулярнішу послугу Міндовкілля можна отримати онлайн

Уряд перевів в електронний формат найпопулярнішу послугу Міндовкілля – отримання висновку про транскордонне перевезення відходів, які включені до Зеленого переліку.

Відповідний Порядок реалізації експериментального проєкту щодо надання таких висновків в електронній формі затвердив Кабінет Міністрів. Про це повідомляється на сайті Міндовкілля.

В міністерстві зазначають, що відтепер суб’єктам господарювання не потрібно витрачати час на поїздки до Міндовкілля. Вони зможуть пройти адміністративну процедуру онлайн та отримати електронний висновок, який має однаковий статус із паперовим варіантом. При цьому строки розгляду їх звернень будуть втричі скорочені – з 30 до 10 днів.

"Алгоритм отримання послуги став максимально простим: заявник авторизується в "ЕкоСистемі" через державний сервіс id.gov.ua та подає заявку. Інтегровані довідники не дозволять помилитись при заповненні форм чи подати неповний пакет документів. За згенерованим QR-кодом можна буде перевірити наявність висновку і скористатися ним з мобільного телефону", - зазначив в.о. Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

За його словами, міністерство прагне, щоб надалі перевізники взагалі не отримували паперових документів, лише запис в електронному реєстрі, а співробітники митниці могли згенерувати з реєстру QR-код із усією необхідною інформацією.

Нагадаємо, щороку до Міндовкілля надходить понад 5 тис. звернень щодо отримання висновку про транскордонне перевезення відходів Зеленого переліку. Цей висновок видається при ввезенні/вивезенні через кордон відходів, які є безпечними для людей та довкілля. Це товари та речовини, які вже були у вжитку (одяг секонд-хенд, макулатура, б/у шини для автомобілів тощо).