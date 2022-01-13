Новини

Вимогу США відвести війська від кордонів України навіть не обговорюватимемо, - Лавров

28 767115
Вимогу США відвести війська від кордонів України навіть не обговорюватимемо, - Лавров
Росія навіть не обговорюватиме вимоги США повернути свої війська у казарми.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров.

За його словами, ці вимоги Вашингтона є неприйнятними.

"Вже звучить не лише про те, щоб відвести (військові частини. - Ред.) від кордону з Україною, як вони висловлюються, а про те, щоб ці війська пішли до казарми, Шерман саме так говорила, зокрема публічно на пресконференції. Я не думаю, що є необхідність пояснювати абсолютну неприйнятність таких вимог і, звичайно ж, ми їх навіть не обговорюватимемо", - сказав Лавров.

Читайте: Ситуація довкола України вплине на запуск "Північного потоку-2", - Боррель

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Andrey Shevchenko f5154a7a
    а почему с Россией надо обговаривать проблему расширения НАТО ?
    Она член НАТО ?
    Нет - ну и идите накуй
  • Антон Ищенко
    оце штормить конину))
  • Sergii Ustim
    Убирайтесь из Крыма, и Донбасса, а потом поговорим...
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини