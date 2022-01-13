Вимогу США відвести війська від кордонів України навіть не обговорюватимемо, - Лавров

Росія навіть не обговорюватиме вимоги США повернути свої війська у казарми.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров.

За його словами, ці вимоги Вашингтона є неприйнятними.

"Вже звучить не лише про те, щоб відвести (військові частини. - Ред.) від кордону з Україною, як вони висловлюються, а про те, щоб ці війська пішли до казарми, Шерман саме так говорила, зокрема публічно на пресконференції. Я не думаю, що є необхідність пояснювати абсолютну неприйнятність таких вимог і, звичайно ж, ми їх навіть не обговорюватимемо", - сказав Лавров.

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