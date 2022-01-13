Сьогодні рівно 9 місяців з подачі "невідкладного" законопроєкту Зеленського про ліквідацію ОАСК, - Жернаков
Про це заявив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков, передає Цензор.НЕТ.
"А тим часом виповнюється рівно 9 місяців з моменту подачі "невідкладного" президентського законопроєкту про ліквідацію ОАСК. Привітаймо Володимира Зеленського і Офіс Президента України з цією чудовою датою! За 9 місяців можна багато чого встигнути. Тим часом, профільний парламентський комітет під головуванням "Слуги" Андрія Костіна не вродив за цей час бодай раз поставити проєкт у порядок денний комітету. Не те що до якогось читання рекомендувати", - розповів він.
"Ви вірите, що Президент і його Офіс от прям дуже хочуть прийняти проєкт, а просто комітет усе саботує? От і я ні. Хоча про що це я. Ще кілька місяців тому сам Президент говорив в інтерв'ю про те, що якісь таємничі "сили" в парламенті не давали цей закон прийняти. Але сам сказав, що тепер цих сил немає. Потім, на пресконференції говорив про те, що треба було приймати судову реформу в цілому, і нібито якимось чином ліквідація ОАСК цьому процесу заважала. Судову реформу прийняли. Ще в липні. Що заважає тепер?" - поцікавився Жернаков.
"Може, давайте скажемо чесно, що ОАСК ніхто ліквідовувати й не збирався? Бо він дуже потрібний чинній політичній владі, як це яскраво нас усім продемонстрували з конкурсом до САП? Нагадаю, в грудні ОАСК ухвалив відверто злочинне рішення про скасування Порядку обрання керівника САП з посиланням на неіснуючу норму закону. І жодної притомної реакції Зеленського (який цей конкурс обіцяв особисто і письмово Байдену) чи його Офісу це не отримало. Можна скільки завгодно повторювати мантру про те, що "народ не розбирається в абревіатурах". Але таке показове братання з корупціонерами і відверто антиукраїнськими силами видно за кілометр. Як із усим цим Зеленський збирається виграти бодай якісь іще вибори - для мене загадка", - резюмував він.