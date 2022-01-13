Сьогодні рівно 9 місяців з подачі "невідкладного" законопроєкту Зеленського про ліквідацію ОАСК, - Жернаков

Окружний адміністративний суд Києва ніхто не збирався ліквідовувати, бо він дуже потрібний чинній політичній владі.

Про це заявив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков, передає Цензор.НЕТ.

"А тим часом виповнюється рівно 9 місяців з моменту подачі "невідкладного" президентського законопроєкту про ліквідацію ОАСК. Привітаймо Володимира Зеленського і Офіс Президента України з цією чудовою датою! За 9 місяців можна багато чого встигнути. Тим часом, профільний парламентський комітет під головуванням "Слуги" Андрія Костіна не вродив за цей час бодай раз поставити проєкт у порядок денний комітету. Не те що до якогось читання рекомендувати", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОАСК відкрив провадження за позовом Януковича проти Верховної Ради щодо визнання факту самоусунення з посади у 2014 році, – Совгиря

"Ви вірите, що Президент і його Офіс от прям дуже хочуть прийняти проєкт, а просто комітет усе саботує? От і я ні. Хоча про що це я. Ще кілька місяців тому сам Президент говорив в інтерв'ю про те, що якісь таємничі "сили" в парламенті не давали цей закон прийняти. Але сам сказав, що тепер цих сил немає. Потім, на пресконференції говорив про те, що треба було приймати судову реформу в цілому, і нібито якимось чином ліквідація ОАСК цьому процесу заважала. Судову реформу прийняли. Ще в липні. Що заважає тепер?" - поцікавився Жернаков.

"Може, давайте скажемо чесно, що ОАСК ніхто ліквідовувати й не збирався? Бо він дуже потрібний чинній політичній владі, як це яскраво нас усім продемонстрували з конкурсом до САП? Нагадаю, в грудні ОАСК ухвалив відверто злочинне рішення про скасування Порядку обрання керівника САП з посиланням на неіснуючу норму закону. І жодної притомної реакції Зеленського (який цей конкурс обіцяв особисто і письмово Байдену) чи його Офісу це не отримало. Можна скільки завгодно повторювати мантру про те, що "народ не розбирається в абревіатурах". Але таке показове братання з корупціонерами і відверто антиукраїнськими силами видно за кілометр. Як із усим цим Зеленський збирається виграти бодай якісь іще вибори - для мене загадка", - резюмував він.