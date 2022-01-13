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Подальші кроки РФ залежатимуть від реакції Заходу на наші пропозиції щодо "гарантій безпеки", - Лавров

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Подальші кроки РФ залежатимуть від реакції Заходу на наші пропозиції щодо "гарантій безпеки", - Лавров
Росія визначатиме свої подальші кроки після отримання письмової реакції США і НАТО стосовно озвучених на перемовинах пропозицій у сфері безпеки,

Про це заявив у четвер глава МЗС РФ Сергій Лавров в ефірі програми "Велика гра" на "Першому каналі", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Жорстока реальність зараз полягає в тому, що нам обіцяно письмову реакцію. Ми її дочекаємося. І потім визначатимемо свої подальші кроки", - сказав Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вимогу США відвести війська від кордонів України навіть не обговорюватимемо, - Лавров

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Борменталь Незабаром
    дайте ему селёдкой по морде!!
  • Старый зольдат
    Скоро этот утырок поменявший национальность с армянина на сруского сдохнет. И я выпью в тот день ровно три рюмки хорошего коньяку. Эх, праздновать так праздновать! ПЯТЬ рюмок!
  • Вольный Каменьщик
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